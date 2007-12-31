Митники затримали велику партію копченої свинини, обкладену телевізорами

Партію контрабандного товару на суму майже у півмільйона гривень затримали працівники Західної регіональної митниці України.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Державної митної служби України, понад 5 тонн копченої свинини правопорушники намагалися провезти через міжнародний автомобільний пункт пропуску «Рава-Руська» (Львівська область) під виглядом телевізорів.

Згідно супровідних документів, наданих перевізником, значилося, що перевозяться телевізори з рідкокристалічними екранами різних марок. Власне, телевізорами і було обкладено контрабандний вантаж.

Доправляли м’ясо вантажівкою DAF з причепом з Німеччини для однієї з приватних фірм Ужгорода. Ніяких документів, які б свідчили про походження та якість м’ясопродуктів не було.

Однією з причин, яка викликала підозру у митників, було те, що до Ужгорода автомобіль їхав через пункт пропуску Львівщини, а не напряму.

За фактом cкладено протокол про порушення митних правил. Триває розслідування.