Міліція відкрила провадження за фактом пікетування будинку Захарченка

Про це повідомив начальник прес-служби обласної міліції Микола Жукович.

"Це кримінальне провадження відкрито за ч. 2 ст. 296 ККУ, тобто хуліганство", - зазначив він.

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При цьому прес-секретар зазначив, що поки що підозрюваних у правопорушенні немає, бо воно відкрито за фактом, передає LB.ua.

Нагадаємо, 26 грудня 2013 року активісти Автомайдану пікетували заміський будинок Захарченка в селі Підгірці (Київська область). Під час мітингу протестувальники наклеювали на паркан маєтку наклейки з гаслами проти міністра, а також зробили фарбою напис на воротах : "Тут живе кат!".

5 січня 2014 року відбувся ще один пікет біля будинку Захарченка у Підгірцях, учасники якого заклеїли ворота етикетками з написом "Власність бандитів".