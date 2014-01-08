Міліція відкрила провадження за фактом пікетування будинку Захарченка
Співробітники МВС відкрили кримінальне провадження за фактом пікетування активістами Автомайдану заміського будинку міністра внутрішніх справ Віталія Захарченка у Київській області.
Про це повідомив начальник прес-служби обласної міліції Микола Жукович.
"Це кримінальне провадження відкрито за ч. 2 ст. 296 ККУ, тобто хуліганство", - зазначив він.
Читайте також: Сьогодні Автомайдан буде пікетувати МОЗ і МВС через Чорновол
При цьому прес-секретар зазначив, що поки що підозрюваних у правопорушенні немає, бо воно відкрито за фактом, передає LB.ua.
Нагадаємо, 26 грудня 2013 року активісти Автомайдану пікетували заміський будинок Захарченка в селі Підгірці (Київська область). Під час мітингу протестувальники наклеювали на паркан маєтку наклейки з гаслами проти міністра, а також зробили фарбою напис на воротах : "Тут живе кат!".
5 січня 2014 року відбувся ще один пікет біля будинку Захарченка у Підгірцях, учасники якого заклеїли ворота етикетками з написом "Власність бандитів".