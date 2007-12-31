Українська молодь не має соціальних цінностей і не усвідомлює відповідальності

Від початку нового навчального півріччя в українських школах буде запроваджений факультативний курс – "Толерантність".

Як повідомляє "Німецька хвиля", його розробили для України фахівці програми розвитку ООН. На заняттях школярів учитимуть поважати себе та інших і бути терпимими.

Як зазначила керівник проекту ООН «Створення безпечного середовища для молоді України» Оксана ГАРНЕЦЬ, дослідження провідних соціологічних інститутів свідчать, що нині українська молодь не має соціальних цінностей та не усвідомлює своєї відповідальності перед суспільством.

«Як найбільш ефективний спосіб вирішення проблеми ми вбачаємо роботу зі школярами, коли формуються основні соціальні уявлення та стереотипи. Ми не розглядаємо толерантність як чисто етнічну, а мається на увазі і соціальна, і культурна, і політична», - сказала О.ГАРНЕЦЬ.

Факультативний курс вже пройшов апробацію у школах Харкова, Запоріжжя та Чернігова. Зараз тренери молодіжного проекту ООН готують вчителів, які б змогли викладати курс у школах та розробляють для нього методичні матеріали.