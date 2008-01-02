Два світові рекорди одразу: ціни на нафту та ціни на золото

Ціни на нафту вперше в історії досягли позначки в 100 доларів за баррель. Це сталося на торгах 2 січня, повідомляє Лента.ру з посиланям на агентство AFP.

1 січня ринки були закриті через святкування Нового року, тому 2 січня трейдерам довелося відігравати новини одразу за два дні. Відтак контракт на баррель WTI з постачанням в лютому майже відразу досяг 100 доларів, хоча потім спустився до 99,46 долара. Проти минулої сесії нафта поки що подорожчала на 3,48 долара.

У Лондоні вартість нафти марки Brent з постачанням в лютому зросла до 97,05 долара за баррель. 31 грудня минулого року вона коштувала на три долари менше.

Багато хто припускав, що ціни на нафту піднімуться вище позначки в 100 доларів за баррель ще наприкінці 2007 року, але до "рекорду рекордів" нафти тоді не вистачило кількох десятків центів. Основними причинами підвищення цін на сировину традиційно називають послаблення долара і нестабільну ситуацію на Близькому Сході.

І це ще не все.

На торгах 2 січня ціни на золото відновили історичний максимум і перевищили позначку в 850 доларів за тройську унцію. Така ціна була зафіксована в січні 1980 року і досі вважалася абсолютним рекордом, продовжує Лента.ру з посиланням на агентство AFP.

Встановити новий історичний максимум в 855 доларів за тройську унцію золоту допомогли падіння курсу долара і нестабільна ситуація в Пакистані, спричинена вбивством Беназір Бхутто. Долар 2 січня подешевшав до 1,4738 долара за євро.

Протягом всього 2007 року золото поступово дорожчало, оскільки трейдери воліли вкладати засоби в дорогоцінні метали як у високонадійні інструменти на тлі нестабільності на світових фондових і валютних ринках.