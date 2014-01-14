ЗМІ: Аграрний ринок завмер в очікуванні вирішення питання із зернового ПДВ

Дане рішення безпосередньо вплине на рівень цін на зерно. Сільгоспвиробники виступають за відшкодування ПДВ, зернотрейдери - проти. Уряд виявився між вибором - до кого прислухатися ? Про це у статті «Аграрії проти зернотрейдерів : кого підтримає Кабмін?» Пише сайт газети «Дзеркало тижня».

Як повідомляє видання, ключову роль в сьогоднішніх аграрних успіхи України зіграли місцеві сільгоспвиробники та переробники, однак рекордний урожай- 2013 приніс їм рекордні збитки. Собівартість зерна за рахунок зростання цін насіння, оренду, добрива, засоби захисту рослин та іншого виросла на 15 %, в той час як ціни на зерно обвалилися на 40 %. Кукурудза, яка є основним експортним продуктом, впала в ціні майже на 50 %. В даний момент підтримка українським аграріям вкрай необхідна, і відшкодування ПДВ зможе хоча б частково компенсувати падіння цін.

Проти повернення ПДВ традиційно виступають міжнародні зернотрейдери, пояснюючи свою позицію складнощами з його отриманням. Однак видання пише, що основною проблемою для іноземних зернотрейдерів є зовсім не складнощі з поверненням ПДВ, а зменшення кількості посередників, яке відбудеться з набранням чинності закону № 713 -VII, підписаного Президентом України 27 грудня 2013 року.

Компанії- посередники є джерелом особистого збагачення керівництва деяких компаній - трейдерів, і вони бояться його втратити. У статті наводяться дані, згідно з якими трейдери насправді регулярно отримують ПДВ на іншому експортному ринку (соняшникової олії).

Як повідомляє видання, минулої суботи з усіма можливими порушеннями регламенту у Верховній Раді був зареєстрований кабмінівський законопроект, покликаний знову не повертати ПДВ при експорті зерна. Не розбираючись толком в проблемах українських аграріїв, Азаров прийняв сторону зернотрейдерів, проте такими діями прем'єр суперечить сам собі. «В Україні повинна неухильно заробити Програма активізації розвитку економіки. Це прорахований нами шанс через 5-10 років мати конкурентоспроможну промисловість та аграрний сектор », - сказав Азаров 9 січня 2014 року.

Без підтримки з боку бюджету аграрії не будуть нічого інвестувати в країну і про активізацію економіки - пріоритетного завдання, поставленого Президентом Кабміну і особисто Азарову, - доведеться забути, резюмує видання.