ЗМІ: Кабмін може знизити тарифи на компослуги, але тільки до виборів

Зокрема, уряд вже рекомендував Національній комісії, що здійснює держрегулювання у сфері комунальних послуг, а також місцевим органам самоврядування з 1 січня 2014 року переглянути тарифи на теплову енергію та гаряче водопостачання з урахуванням нових цін на газ. В Кабміні вважають, що через зменшення ціни на російський газ з 400 до 268,5 доларів за 1 тис. куб. м. українці повинні платити менше за комунальні послуги, повідомляє ТСН.

При цьому опитані експерти не бачать взаємозв'язку між здешевленням російського газу та собівартістю тарифів для населення.

"Економічно обґрунтованого фактора для зниження тарифів немає. Є політичний: на жаль, житлово-комунальна галузь в Україні є заручником політичних ігор. Бажаючи догодити населенню, влада йде на зниження і без того збиткових тарифів", - вважає експерт з питань ЖКГ Аліна Шапченко.

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"Тарифи ЖКГ - це те, що стосується всіх українців. Природно, що цим у своїх цілях намагаються маніпулювати політики. Ближче до виборів ця тема знову оживає", - погоджується політолог Костянтин Довгий.

На думку експертів, тарифи дійсно можуть бути переглянуті. Але мова в такому разі піде про збільшення дотування галузі ЖКГ, тобто тарифи знизять, а підприємствам теплокомуненерго доплачуватимуть за різницю між реальною собівартістю виробленої послуги та існуючим тарифом на цю послугу для населення. Це, відповідно, призведе до більшого навантаження на держбюджет.

Однак навряд чи така підтримка триватиме довше, ніж передвиборча кампанія, вважають фахівці. Адже вже на даний момент заборгованість за спожитий природний газ підприємств комунальної теплоенергетики та житлово-комунального господарства перевищила 20 млрд грн.

Крім того, після переглядання тарифів, вважають експерти, владі знову прийдеться вдаватися до непопулярних заходів - знову підвищувати тарифи, але вже на відсоток набагато вище за той, що був знижений.

"Як тільки політик отримує заповітну посаду, він відразу ж забуває про передвиборчі гасла - переглянути тарифи. Не тому, що у нього погана пам'ять, а тому що йому доводиться стикатися один на один з реальними проблемами ЖКГ - а там дійсно проблеми. Жоден мер не захоче повторення аварії подібної до тієї, яка сталася в Алчевську", - переконаний Довгий.