Міністр: зволікати з прийняттям бюджету не можна

Тільки в цьому випадку можна гарантувати реалізацію економічних реформ та виконання соціальних програм, повідомив Міністр економічного розвитку і торгівлі України Ігор Прасолов.

«Рішення необхідно приймати в максимально короткі терміни, керуючись інтересами держави. Якщо немає бюджету, основні галузі економіки фінансуються за залишковим принципом, це може загальмувати економічні реформи та виконання соціальних програм», - сказав Ігор Прасолов, якого цитує прес-служба Кабміну.

Міністр зазначив, що в даній ситуації всі негативні наслідки можуть торкнутися, насамперед, простих українців.

«Згідно з чинним Бюджетним кодексом, Уряд буде фінансувати соціальні виплати, а це і зарплати бюджетникам, і виплати пенсій та допомог за рівнем 2013 року. Але соціальні виплати не можна буде підняти до тих пір, поки не буде прийнято Держбюджет», - пояснив Ігор Прасолов.