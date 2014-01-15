Кабмін сьогодні може зв'язати Україну співпрацею з МС до 2020 року - ЗМІ

У розпорядженні видання Комерсант-Україна опинився текст програми співпраці з країнами Митного союзу (МС ) - Росією, Білоруссю та Казахстаном - до 2020 року. Документ погоджено з усіма профільними міністерствами та внесено до порядку денного засідання уряду 15 січня. Виконання програми мало початися ще в 2013 році, говориться в супровідних документах, але процес її підготовки та узгодження затягнувся.

У вступній частині програми Кабмін перерахував проблеми, які мали бути вирішені шляхом виконання даного документа. Серед них - значне зниження інтенсивності торгово-інвестиційних зв'язків, зменшення обсягів товарообігу, існування обмеження у взаємній торгівлі і відсутність ефективного механізму вирішення торгових суперечок.

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Однак детального опису шляхів вирішення таких масштабних проблем план не пропонує. У документі перераховані сім "шляхів виконання програми", але всі вони декларативні, повідомляє видання. Наприклад, в Кабміні мають намір діяти шляхом "реалізації експортного потенціалу" або " удосконалення законодавства у сфері захисту прав інвесторів".

Також у тексті згадуються проекти окремих підприємств (як державних, так і приватних), які співпрацюють з контрагентами в країнах МС. Серед іншого Кабмін зобов'язується сприяти створенню спільного підприємства (СП) зі збирання КрАЗів в Казахстані, а також СП Крюківського вагонобудівного заводу та білоруського Гомельського вагонобудівного заводу. У програмі відображено навіть лобіювання експорту готової продукції окремих виробників, наприклад заводу "Квазар" (виробляє напівпровідникові панелі для сонячної електрогенерації).

У переліку заходів є і багатосторонні інфраструктурні проекти, такі як будівництво широкої залізничної колії Кошице-Братислава-Відень для збільшення транзиту білоруських і російських вантажів по Україні. Але враховуючи, що за такими пунктами в документі не вказані ні терміни виконання, ні планові показники прогресу до 2020 року, їх включення в програму виглядає декларативним, сказано в статті.