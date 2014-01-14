Радник Путіна розповів, чим Україна зможе погасити російський кредит

Про це власному кореспонденту УНІАН у РФ сказав радник Президента РФ Сергій Глазьєв.

«Обсяг спільних українсько-російських програм у авіапромі, ракетно-космічній галузі, в атомній промисловості, в металургії, машинобудуванні – залізничному і транспортному становить не менш як 50 млрд. дол.», - сказав Глазьєв, відповідаючи на питання, за рахунок чого, на думку російської сторони, Україна зможе погасити кредит у розмірі 15 млрд. дол.

За його словами, якщо ці спільні програми будуть запущені й Україна повернеться до євразійської інтеграції, це дасть їй можливість одержувати додатково близько 12 млрд. дол. на рік чистих доходів для бюджету, дозволить позбутися дефіциту платіжного балансу, одержати додаткові доходи від економічного зростання і збільшити податкову базу.

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При цьому Глазьєв вважає, що внутрішні політичні проблеми в Україні «дуже перебільшені, та якщо поцікавитися думками людей, які реально визначають економічний потенціал України – виробників у всіх сферах економіки, до вже сказаного – це агропромисловий комплекс, хіміко-металургійний комплекс – всі вони за Митний союз».

Він переконаний, що супротивниками МС в Україні є люди, які «дуже далекі від економіки».

За його словами, багато хто з них керується політичними міфами, а деякі відпрацьовують гроші спонсорів.

«Це міфічний туман, який розсіється, як тільки наші спільні проекти дадуть результати», - впевнений Глазьєв.

Радник Путіна повідомив, що уряд України готує дорожню карту з реалізації проектів і з боку російського уряду є доручення активізувати роботи за цими спільними проектами.

«Над цими проектами працювали дуже довго, питання полягає в тому, щоб політичний імпульс трансформувався у бізнес-рішення», - сказав Глазьєв.

Він відзначив, що російський кредит призначений в першу чергу для балансування бюджету України, який зводитися урядом з дефіцитом, і потребує джерел фінансування.

При цьому він наголосив, що дуже важливо, аби «податково-фіскальна політика була не лише фіскально-дефіцитною, а й стимулюючою, орієнтованою на пожвавлення і підйом економіки».

«Для цього важливо не обмежуватися цією фінансовою допомогою, а йти далі, про що, власне, домовилися президенти і прем'єр-міністри України і Росії – йти далі та якнайшвидше розгорнути весь той наробок програм у галузях економіки, починаючи від високотехнологічних до дорожнього будівництва», - сказав він.

Він упевнений, що все це потрібно зробити, щоб не допустити подальшого провалу українській економіці, оскільки це не вигідно нікому і загрожує серйозними соціально-економічними наслідками.

«Нам потрібно зробити все можливе, аби та стабілізаційна пауза, яка завдяки російському кредиту виникла, була використана для реанімації економічного зростання», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, 17 грудня в Москві під час засідання Українсько-Російської міждержавної комісії під головуванням президентів України і РФ Віктора Януковича і Володимира Путіна були досягнуті домовленості про зниження вартості російського газу для України на третину - до 268,5 дол. за 1 тис. кубометрів, а також про придбання Росією за рахунок коштів Фонду національного добробуту українських суверенних євробондів на 15 млрд дол.

За підсумками шостого засідання Українсько-Російської міждержавної комісії підписано 14 спільних документів.