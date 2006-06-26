У Києві жертвами ДТП стали чотири особи

24 червня о 17.40 у Києві поблизу хутора Вільний через грубе порушення водієм автомобіля “Шкода” правил дорожнього руху зіткнулися чотири автомобілі, внаслідок чого загинули чотири особи.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Департаменту ДАІ МВС України, обганяючи “Мазду”, “Шкода” зіткнулась з цим автомобілем. Після цього обидві машини виїхали на зустрічну смугу, де зіткнулися з “Мерседесом” та “Деу-Ланос”, що їхали назустріч.

Водій і пасажир “Шкоди” та водій і пасажир “Мазди” від отриманих травм загинули на місці події. Ще один пасажир “Мазди” отримав тілесні ушкодження.