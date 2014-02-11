Найбільше в рідному місті подобається жити харків'янам - опитування

Найменше задоволених рідним містом в Дніпропетровську (80%) та Донецьку (78%).

Про це свідчать передані УНІАН результати дослідження "Якими бачать свої міста українці", проведеного в Києві, Львові, Харкові, Дніпропетровську, Донецьку та Одесі соціологічною групою "Рейтинг".

За даними опитування, Київ в уявленні більшості його мешканців є зеленим містом (54%) з великою кількістю молоді. Багата історія та численні пам'ятники роблять його одним з найпривабливіших міст для туристів (52%).

Читайте такожПопит на екскурсії в Києві значно впавЛьвів, на думку більшості його мешканців, є привабливим містом для туристів (61%) з багатою історією, красивою архітектурою та численними кафе. Львів'яни найбільше серед інших включених у дослідження міст вважають, що їхнє місто є релігійним і духовним (42%), тихим і затишним, безпечним для життя. Однак місцеві мешканці незадоволені кількістю торгово-розважальних центрів , зручністю пересування містом і якістю освіти.

Харків для його мешканців є зеленим містом з великою кількістю ТРЦ, в якому проживає багато молоді (62%). Значна кількість опитаних (45%) відзначають наявність гарної архітектури, пам'ятників, а також численних кафе та кав'ярень. Місцеві жителі вважають своє місто тихим, акуратним, а також екологічно чистим.

Читайте такожАеропорт Дніпропетровськ реконструюють за 2 млрд грнНайважливішою ознакою Дніпропетровська, на думку його мешканців, є велика кількість молоді (67%). Місцеві мешканці оцінюють рідне місто як індустріальне, проте з наявністю багатьох ТРЦ, кафе та кав'ярень. Для них Дніпропетровськ є найбільш політично активним містом (33%), яке відіграє важливу роль у розвитку країни (50%). Однак опитані висловили невдоволення екологічною ситуацією та якістю доріг.

Донецьк для його мешканців - це індустріальне місто з великою кількістю парків, скверів і ТРЦ. Більше половини опитаних відзначили цікаву спортивне життя (за цим показником Донецьк - явний лідер серед інших міст України). Меншою мірою Донецьку притаманні цікаве культурне життя (23%), багатство історії, краса архітектури і наявність пам'ятників, духовність і релігійність, а також дотримання традицій.

Більшість жителів Одеси вважають, що їхнє місто має багату історію (73%), гарні архітектуру та пам'ятники. Воно є привабливим для туристів, оскільки тут дотримуються традицій (40%), ведуть цікаве культурне життя (37%), а також добре годують. Крім того, в Одесі найбільше серед інших опитаних міст вважають, що тут живуть доброзичливі і приємні люди, які вміють відпочивати. Незадоволені одесити якістю доріг і медицини.

Читайте такожНайбільше в рідному місті подобається жити харківянам - опитуванняДослідження соціологічна група "Рейтинг" проводила протягом вересня-листопада 2013 року. Аудиторія дослідження: населення Києва, Львова, Харкова, Дніпропетровська, Донецька й Одеси у віці від 18 років і старші. Вибіркова сукупність: по 800 респондентів у кожному місті. Метод дослідження: особисте формалізоване інтерв'ю згідно з опитувальником (face to face). Помилка репрезентативності дослідження: не більше 3,5%.