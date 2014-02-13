Хмельницьке міськрайонне кривосуддя

Українське судочинство дедалі частіше схиляє до думки, що законодавча база у руках людей у чорних мантіях — це небезпечна зброя, яка у визначений момент робить такий постріл, після якого пів-суспільства на вуха піднімається. У випадку процесів над «привілейованими особами» гучність справ зростає у геометричній прогресії.

Так є сьогодні з Дмитром Червонюком, 19-річним парубком, сином депутатки Хмельницької облради Галини Червонюк і власника Рівненського льонокомбінату Олега Червонюка. Ще минулого року від автомобіля цього «мажора» загинув 27-річний хмельничанин Олег Крушельницький. Незважаючи на жорстку позицію прокурора, який просив 7 років ув’язнення для Червонюка, суд випустив обвинуваченого на волю, «покаравши» горе-водія одним роком, і то – умовно.

Справу Червонюка вела суддя Світлана Дручкова, якою вже зацікавився член Вищої ради юстиції Андрій Портнов, ініціювавши перевірку суддівства Дручкової на предмет порушення присяги.

Захист у процесі над «мажором» йшов, у прямому сенсі, по трупах. Рівненський адвокат молодого водія Павло Луцюк дозволяв собі на кожному судовому засіданні вставляти п’ять копійок у розмову судді, прокурора і захисту потерпілої сторони. Фактично він, за твердженням родини загиблого Крушельницького, під час допитів заплутував важливих свідків та по-хамськи ставився до експертів. «Ви кістку додому забрали?» - питав Луцюк у судмедексперта Леоніда Артемчука про гомілкову кістку загиблого Олега Крушельницького, яку Артемчук досліджував.

Допит Червонюка на суді взагалі став зразком режисерської роботи юристів, які підготували обвинуваченого відповідним чином: на конкретне запитання прокурора або батьків загиблого щодо деталізації обставин ДТП, Червонюк відповідав «пробачте, мені, будь-ласка», або «я не хотів, щоб так сталося».

Зрештою, щирого каяття батько збитого на смерть пішохода, Анатолій Крушельницький, не побачив. «Я твоїй мамі обіцяв, — звернувся Крушельницький-старший до Червонюка у залі суду. — Якщо ти розкаєшся, тоді тебе пробачу. Проте бажання цього я не побачив — ти все робиш, як сказали твої захисники-адвокати. Це не щире каяття. Я знаю, якою повинна бути правда».

Оголошуючи вирок, суддя Світлана Дручкова до копієчки порахувала, скільки коштів сплатила обвинувачена сторона потерпілій. «Стягнути з обвинуваченого Червонюка на користь батьків загиблого Анатолію і Валентині Крушельницьким і сплатити по 150 тисяч гривень кожному моральної компенсації, ще 100 тисяч гривень — для рідного брата померлого Богдана Крушельницького. Червонюк у добровільному порядку відшкодував Валентині Крушельницькій 199 тисяч 154 гривні 80 копійок моральної шкоди, що на 49 тисяч 154 гривні 80 копійок більше, ніж визначив суд; Богдану Крушельницькому — 100 тисяч гривень — тобто стільки, скільки визначив суд; Анатолію Крушельницькому — 141 тисячу гривень 860 гривень 9 копійок, що на 8 тисяч 139 гривень 91 копійку менше, ніж визначив суд». Ось така математика.

Сенсаційною можна вважати заяву судді, яка у вироку зауважила, що загиблий пішохід Крушельницький перебував у середньому ступені алкогольного сп’яніння і перетинав проїзну частину за межами «зебри». Натомість водій «Тойоти» Червонюк, виходячи із рішення суду, був чистим, як новонароджений, себто – їхав за кермом тверезим.

Щоправда, цей факт ще на початку слідства спростував начальник хмельницької міліції Василь Птащук, який заявив, що Червонюк керував автівкою у стані алкогольного сп’яніння. Зокрема, алкотестер «Драгер» виявив у Червонюка 0,42 проміле алкоголю (досить велика кількість, враховуючи,що навіть у тих країнах, де водіям дозволяється побалувати себе келихом пива перед тим, як сідати за кермо, граничною дозволеною дозою є, як правило, 0,3 проміле).

Що ж спричинило «випаровування» зеленого змія із крові водія? Олена Болотова, яка називає себе експертом-токсикологом Хмельницького обласного бюро судово-медичних експертиз, на суді пояснила оті 0,42 проміле хитрим фізіологічним процесом: «Це дуже маленька кількість алкоголю. Деякі продукти викликають процеси бродіння і деякі захворювання, і деякі фізіологічні стани… А також продукти харчування — кисломолочні продукти, квас, хлібобулочні продукти, виноградний сік. Багато таких продуктів. На такий результат можуть вплинути деякі лікарські препарати — корвалол, валокордин». Мабуть, цей експертний висновок варто роздрукувати та роздати усім інспекторам ДАІ у масштабах всієї країни: щоб задарма до п’яних водіїв не чіплялись. Бо ж якщо «Драгер» щось там і показує, то ж може бути від кефіру або валокордину. Та й взагалі, якщо брати до уваги експертну оцінку Болотової, то в країні майже кожен пересічний водій не підозрює, що за кермом перебуває у легкому хмільному стані, бо ненавмисно з’їв булочку або випив ряжанку.

Між іншим, якщо ви – водій, і вас зупинять даішники, а їх «Драгер» покаже, що ви – напідпитку, звертайтесь до Хмельницького міськрайонного суду – щоб довести свою невинність. Бо ж вищезгадані хлібобулочні експертні пояснення суддя Дручкова успішно використала у підсумковому вироку.

У прокуратурі Хмельницької області з такою ганьбою не хочуть миритися і готують апеляцію. У наглядовому відомстві переконані, що вирок Хмельницького міськрайонного суду у справі Дмитра Червонюка рябіє невідповідністю висновків суду фактичним обставинам кримінального провадження та передбачає надто м’яке призначене покарання.

Доречі, першою «жертвою» кривосуддя уже став один із адвокатів Червонюка, Вадим Кащенко – йому розлючені пікетувальники під судом розбили окуляри та подряпали обличчя. Пам’ятаєте Врадіївку?..

Віталій Тараненко