На заводі виготовляють продукцію для потреб російської окупаційної армії та військово-промислового комплексу,

6 листопада майстри далекобійних дронів Головного управління розвідки Міністерства оборони України завдали успішного вогневого ураження по Стерлітамакському нафтохімічному заводу (СНХЗ).

Завод розташований у Башкортостані, це одне із ключових підприємств нафтохімпрому держави-агресора, повідомили в ГУР.

Зазначається, що на заводі виготовляють продукцію для потреб російської окупаційної армії та військово-промислового комплексу, зокрема ― іонол, авіаційний бензин, синтетичні полімери.

"Внаслідок удару по ворожому нафтохімічному підприємству виникла пожежа на території цеху з виробництва агідолу ― присадки до авіаційного пального", - поінформували в розвідці.

Сили оборони випалюють російську енергетику

Як повідомляв УНІАН, у ніч на 3 листопада на території Росії підрозділи Сил оборони України уразили Саратовський нафтопереробний завод. Це одне з найстаріших нафтопереробних підприємств Росії. Станом на 2023 рік обсяг переробки становив 4,8 млн тонн. Підприємство залучене до забезпечення потреб Збройних сил РФ.

В результаті удару було зафіксовано влучання в об'єкт та пожежу в районі комплексу нафтопереробних установок ЕЛОУ АВТ-6.

Також у ніч на 6 листопада підрозділи Сил спеціальних операцій уразили логістичні об’єкти ворога на території тимчасово окупованого півострова Крим. Зокрема, дрони ССО уразили нафтобазу "Гвардійська", поблизу селища Гвардійськ, ТОТ Крим. Було знищено резервуар РВС-400. У момент удару він був заповнений. Також дрони ССО уразили кілька нафтобаз та складів ПММ у Сімферополі й околиці, селище Бітумне. Були знищені об’єкти резервуарного парку.

