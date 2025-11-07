TSMC повідомила Apple про підвищення цін на всі чипи, що випускаються за 2 нм- і 3 нм техпроцесами.

Цього року Apple випустила iPhone 17 Pro і iPhone 17 Air, які вийшли дорожчими за торішні моделі 16 Pro і 16 Plus. На наступний рік інсайдери прогнозують ще одне підвищення цін, можливо, більш помітне. Основна причина – зростання витрат на виробництво.

Як пише BGR, найбільший виробник напівпровідників TSMC почав попереджати своїх клієнтів, серед яких Apple, про підвищення цін на всі чіпи, що випускаються за 2 нм- і 3 нм техпроцесами. Вартість продукції зросте приблизно на 10%.

Очікується, що наступного року Apple перейде на 2-нм техпроцес, і він стане основою чипсетів A20 і М6. За прогнозами постачальників, ціна одного флагманського 2-нм чипа може досягти $280. З такою ціною чіпи можуть стати найдорожчим компонентом в iPhone, обігнавши навіть дисплеї.

Хоча Apple може взяти на себе частину витрат, ймовірність подорожчання iPhone і MacBook для кінцевого користувача залишається високою. Скоріш за все, дороге оновлення торкнеться майбутніх iPhone 18 Pro і OLED Macbook Pro, а базові моделі залишаться на попередньому поколінні.

Варто зазначити, що чіпи, розроблені за 2-нм техпроцесом, матимуть більшу обчислювальну потужність без додаткового впливу на час роботи акумулятора.

Раніше Трамп пригрозив Apple 25%-вим тарифом, якщо Айфони не вироблятимуть у США. Наразі техніку Купертіно виготовляють і збирають тільки в трьох країнах: Китаї, Індії та В'єтнаму.

Bloomberg розповідав, що Apple готує ювілейне оновлення iPhone на своє 50-ти річчя. Головною подією стане випуск складного iPhone, який стане частиною серії iPhone 18.

