В день святого Валентина на Грушевського завітав "Купідон"

16:03, 14 лютого 2014
Суспільство
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В день Святого Валентина на Грушевського завітав актор у костюмі Купідона та привітав євромайданівців зі святом усіх закоханих.

В День святого Валентина дівчата подарували хлопцям із Самооборони Майдану листи-"валентинки". Окрім того, на барикади завітав актор в костюмі Купідона і привітав зі святом не тільки хлопців з Самооборони, але й правоохоронців. 

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