За п'ять років кількість студентів з України в ЄС зросла на 38%

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Центру дослідження суспільства.

Як відзначили в прес-службі, протягом останніх п'яти років кількість громадян України в вузах Польщі потроїлася, в Іспанії, Італії і Канаді подвоїлася, а в університетах Чехії, Австрії та Великобританії збільшилася на 41%.

У той же час українці стали менше обирати університети США і Франції, починаючи з 2008 року, їх кількість там впало на 13% і 5% відповідно. У короткостроковій перспективі також зменшується кількість української молоді в російських ВНЗ. З 2010 по 2012 рік кількість українських студентів денної форми навчання в російських вузах зменшилася на 6% - з 4 919 тис. до 4 тис. 644 чоловік.

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В цілому за останні п'ять років студентів з України стало більше в державах Європейського Союзу на 38%. Якщо в 2008 році ця цифра становила 18 тисяч, то в 2013 році європейська освіта обрали майже 29 тисяч осіб, йдеться в повідомленні.

Як додали в прес-службі, українці обирають різні спеціальності, тому складно говорити про якісь пріоритети. В австрійських університетах студенти-українці найчастіше вивчають економічні, соціальні і гуманітарні науки, понад 70% вчиться саме на цих напрямках. Студенти-українці у Франції найчастіше вивчають економіку та різні прикладні науки. У Росії найбільш популярними серед українців є економічні та гуманітарні дисципліни, а фізико-математичні спеціальності займають третє місце.