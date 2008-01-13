«Житомир – космічне місто»

14:35, 13 січня 2008
Суспільство
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Корольова увічнять у меморіальному знаку

При в’їзді в Житомир планується спорудити меморіальний знак на честь конструктора космічних ракет Сергія Корольова.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на повідомив під час урочистостей з нагоди 101-ї річниці від дня народження славетного конструктора С.Корольова голова Житомирської облдержадміністрації Юрій ЗАБЕЛА.

Він підкреслив, що "рівної Сергію Корольову особистості у галузі всесвітньої космонавтики та ракетобудування так і не знайшлося у жодній країні світу. І ми маємо пишатися, що цю людину, ідеї та наукові винаходи якого ще довго втілюватимуть в життя нащадки, подарував світові Житомир”. Ю.ЗАБЕЛА також повідомив, що пам’ятний знак, який планується спорудити, буде у вигляді ракети з написом „Житомир – космічне місто”.

Ю.ЗАБЕЛА також наголосив, що для цього буде реконструйовано колишню бойову ракету, яка нині знаходиться на території однієї з військових частин області. Встановити пам’ятний знак заплановано у Всесвітній день космонавтики та авіації, який відзначається 12 квітня.

В урочистій церемонії вшанування пам’яті відомого земляка взяли участь голова Житомирської обласної ради Ірина СИНЯВСЬКА, Житомирський міський голова Віра ШЕЛУДЧЕНКО, військові та громадськість Житомира.

 

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