У Сімферополі почалися перебої з авіасполученням
09:06, 11 березня 2014Суспільство
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З учорашнього вечора було скасовано вже декілька рейсів з Сімферополя до Києва та Стамбула.
В Сімферополі скасовують рейси
Про це повідомляється на сайтах аеропортів "Бориспіль" і "Сімферополь".
Зокрема, на сайті "Борисполя" вказано, що вчора було скасовано три вечірні рейси до Сімферополя, відсутня інформація про вранішні рейси на 10:20.
Читайте такожАеропорт "Сімферополь" продовжують оточувати військові - прикордонникиНа сайті Сімферополя повідомляється про скасування рейсів до Києва за 06:00, 07:00, рейс на 07:20 YE-022 затримується до 16:00, рейс YE-021D на 07:50 затримано до 14:50. Також скасовано чотири рейси до Стамбула.
Про причини затримок і скасувань нічого не відомо.
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