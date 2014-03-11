У Сімферополі почалися перебої з авіасполученням

Про це повідомляється на сайтах аеропортів "Бориспіль" і "Сімферополь".

Зокрема, на сайті "Борисполя" вказано, що вчора було скасовано три вечірні рейси до Сімферополя, відсутня інформація про вранішні рейси на 10:20.

Читайте такожАеропорт "Сімферополь" продовжують оточувати військові - прикордонникиНа сайті Сімферополя повідомляється про скасування рейсів до Києва за 06:00, 07:00, рейс на 07:20 YE-022 затримується до 16:00, рейс YE-021D на 07:50 затримано до 14:50. Також скасовано чотири рейси до Стамбула.

Про причини затримок і скасувань нічого не відомо.