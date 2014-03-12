У Донецькій області за тиждень прикордонники не пропустили в Україну близько 700 росіян



Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив ввечері 11 березня на зустрічі з журналістами начальник Донецького прикордонного загону, полковник Юрій Лисюк.

«Зараз охорона кордону посилена. За останній тиждень близько 700 осіб нашими пунктами пропуску не пропущені в Україну, і є ряд прикладів, які свідчать, що намагаються потрапити радикально налаштовані громадяни Російської Федерації», - сказав начальник прикордонного загону.

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За його словами, росіяни «прибувають і на автобусах, і на літаках, і залізницею».

Лисюк також розповів, що, зокрема, 10 березня прикордонники не пропустили через кордон двох громадянин Росії на залізничній станції «Іловайськ».

«У них в сумці був камуфляж, спальний мішок, різного роду перев`язувальні матеріали, бинти та інше», - сказав він.

Водночас Лисюк зазначив, що прикордонники за тиждень пропустили через російсько-український кордон більше 2 тис. чоловік.

«Багатьох росіян пропускаємо, тому що у них є відмітки, що вони проживають в Україні, особливо в прикордонних районах. Деякі громадяни Росії, що живуть в Україні, їздять на роботу до Росії, деякі одружені на громадянках України, самі будучи громадянами Росії, у деяких діти громадяни України, ми їх теж пропускаємо», - пояснив начальник прикордонного загону.