У Києві горить Бесарабський ринок
01:39, 14 березня 2014Суспільство
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Сьогодні о 01.10 по лінії 101 надійшлло повідомлення про виникнення пожежі на Бесарабського ринку.
У Києві горить Бесарабський ринок / Фото из открытых источников
Як повідомили УНІАН в столичному главку міліції виклик було продубльовано на оперативний телефон 102 київської міліції.
На місці працюють пожежні підрозділи за попередніми даними вогнем охоплено близько 100 кв метрів на 2 поверсі будівлі ринку.
За попередньою інформацією пожежних, причиною виникнення вогню могло стати коротке замикання електропроводки або підпал.
На даний час жертв, постраждалих чи руйнувань не зафіксовано.
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