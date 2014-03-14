У Києві горить Бесарабський ринок



Як повідомили УНІАН в столичному главку міліції виклик було продубльовано на оперативний телефон 102 київської міліції.

На місці працюють пожежні підрозділи за попередніми даними вогнем охоплено близько 100 кв метрів на 2 поверсі будівлі ринку.

За попередньою інформацією пожежних, причиною виникнення вогню могло стати коротке замикання електропроводки або підпал.

На даний час жертв, постраждалих чи руйнувань не зафіксовано.