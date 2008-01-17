НАТО чекає формального звернення від України

НАТО чекає на формальне звернення від України про приєднання до Плану дій з набуття членства в організації. Про це «Німецькій хвилі» повідомив речник альянсу Джеймс Аппатурай. Президент, прем’єр і спікер парламенту України письмово звернулися до генсека НАТО Схеффера з проханням підтвердити приєднання України до Плану дій з набуття членства на саміті в Бухаресті на початку квітня.

У НАТО поки утримуються від коментарів, бо ще не мають формального документу з Києва. Очікується, що звернення українського керівництва передасть міністр закордонних справ Огризко, який у п’ятницю відвідає штаб-квартиру альянсу й зустрінеться з генсеком Схеффером. Речник НАТО сказав, що в Брюсселі не були здивовані рішенням українського керівництва, оскільки знають про євроатлантичні прагнення України. За його словами, «формальної дискусії в НАТО про приєднання України до Плану дій з набуття членства поки не було, бо не було формального звернення». Після вивчення заяви від України обговорення може початися на рівні міністрів країн альянсу вже в лютому. Джеймс Аппатурай сказав, що НАТО не шукає нових членів, але вітає ті країни, що вирішили приєднатися до організації, відповідають певним стандартам і поділяють його цінності, такі як демократія. Представник НАТО відмовився дати прогноз, скільки може тривати приєднання України до НАТО. «Це процес, який базується на результатах, а не на відтинках часу», - сказав речник.