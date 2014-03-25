Завтра в Україну прийдуть грози, але весняне тепло не відступить

На заході фронт знизить денну температуру повітря до +7 +12 градусів. На решті території ще утримається суха тепла повітряна маса з температурою повітря протягом дня +15 +20, місцями до +25 градусів, повідомляє Opogode.ua.

У західній частині очікуються короткочасні дощі, можливі грози, при грозах окремі пориви вітру до 15-20 м/с. Температура повітря вночі +5 +10 тепла, вдень +7 +12 градусів.

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У північних областях опадів не очікується. Температура повітря вночі 5-10 градусів тепла, вдень +15 +20 градусів.

У центральних областях сухо і ясно. Температура повітря вночі +6 +11 вдень +15 +20, місцями +20 +25 градусів.

На сході малохмарна суха погода. Температура повітря вночі 5-10 тепла, вдень +13 +18 градусів.

На півдні місцями короткочасні дощі, можливі грози, при грозах окремі пориви вітру до 15-20 м/с. У Запорізькій області ще пануватиме сонячна суха погода. Температура повітря вночі +6 +11, вдень +17 +25, на узбережжі морів +8 +14 градусів.

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У Києві опадів не очікується. Температура повітря вночі +7 +9, вдень +16 +18 градусів.

Вітер очікується в Україні південно-східний, 5-12 м/с, при грозах пориви вітру до 15-20 м/с.