Домовленості щодо мит з ЄС не виходять за рамки правил СОТ

Домовленості України щодо експортних митам, досягнуті Україною 16 січня з Євросоюзом, не виходять за рамки правил Світової організації торгівлі (СОТ).

Про це УНІАН повідомив заступник міністра економіки України Валерій П’ЯТНИЦЬКИЙ.

«Та домовленість, що досягнута, вона так чи інакше залишилася в контексті правил СОТ. Первинний варіант, запропонований ЄС, виходив з контексту правил СОТ. Я можу сказати, що якщо нас приймуть до СОТ 5-6 лютого, то ступінь досягнутого компромісу адекватний поставленій меті… Відмінність тієї пропозиції, яка ми спочатку одержали від ЄС, і сьогоднішнього узгодженого варіанту настільки кардинальна, що варто було згаяти час, щоб за це поборотися», - сказав В.П’ЯТНИЦЬКИЙ.

Він зазначив, що домовленість з ЄС що експортних мит не дозволить надалі поставити Україну в невигідне положення в рамках СОТ, небезпека чого існувала за умови ухвалення первинних пропозицій ЄС.

В.П’ЯТНИЦЬКИЙ зазначив, що засідання Робочої групи зі вступу України до СОТ заплановане на 25 січня.

Відповідаючи на питання кореспондента агентства про можливість виникнення якихось нових перешкод на шляху України до СОТ, В.П’ЯТНИЦЬКИЙ сказав, що на сьогоднішній день їх немає, проте повністю виключити можливість їх виникнення не можна - «наречена теж може втекти з-під вінця», - пожартував заступник міністра.

В.П’ЯТНИЦЬКИЙ уточнив, що на засіданні Робочої групи, в якій братимуть участь представники близько 50 країн, при ухваленні звіту щодо України, ніхто з них не має бути проти.

У разі позитивного рішення Робочої групи, питання про прийняття України до СОТ може бути внесено до порядку денного засідання Генеральної ради СОТ, яке пройде 5-6 лютого в Женеві.

Як повідомляв УНІАН, 16 січня Україна і ЄС врегулювали питання експортних мит, усунувши останню перешкоду на шляху приєднання України до СОТ.

Віце-прем`єр-міністр України у справах європейської і міжнародної інтеграції Григорій НЕМИРЯ в інтерв`ю УНІАН повідомив, що в ході переговорів з ЄС вдалося визначити перелік товарів, що підпадають під регуляцію. Серед цих товарів - насіння соняшнику, металобрухт, шкури худоби і т.п. Крім того, сторони знайшли порозуміння щодо того, які заходи можна вважати еквівалентними експортним митам. Серед цих заходів, зокрема, ліцензування з відповідною платою за ліцензії. “Це технічні питання, але ми знаємо, наскільки важливими вони можуть бути”, - сказав віце-прем`єр з питань європейської інтеграції.

Г.НЕМИРЯ нагадав, що питання експортних мит не виникло раптом, а має достатньо довгу історію, починаючи з 2006 року.

Комісар ЄС з питань торгівлі Пітер МЕНДЕЛЬСОН в телефонному інтерв`ю з Лондона сказав: “Я із задоволенням можу сказати, що ми знайшли рішення на базі компромісу, який не повною мірою задовольнив мене і не повною мірою задовольнив українську сторону, тобто ми вийшли на рівних у підході до цього компромісу”.

Він зазначив, що в ході переговорів Україна, зокрема, погодилася обмежити кількість існуючих експортних мит, і не підвищувати їх в майбутньому. П.МЕНДЕЛЬСОН не надав інших деталей.