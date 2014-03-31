У Донецькій області автобус врізався в тролейбус, загинуло 5 осіб

Про це повідомляє видання 06257.in.ua.

Автобус рухався на футбольний матч з Харцизька в Донецьк. В автобусі перебувало 40 пасажирів, з них - 20 дітей.

Читайте такожУ Донецькій області молдовський мікроавтобус потрапив у ДТП, є загибліЧитайте такожЗа даними видання, загинуло 5 пасажирів тролейбуса з 8 (дві жінки: 1959, 1969 і троє чоловіків: 1938, 1959 і 1968 р.н.).

Загальна кількість постраждалих становить 26 осіб, серед постраждалих пасажирів автобуса п'ятеро дітей. Водії обох транспортних засобів отримали травми різного ступеню тяжкості.