У Донецькій області автобус врізався в тролейбус, загинуло 5 осіб
10:55, 31 березня 2014Суспільство
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30 березня о 13:30 в Харцизьку тролейбус маршруту № 1, виїжджаючи від кінцевої зупинки "Силур" на вулиці Філатова, зіткнувся з пасажирським автобусом, що рухався з Харцизька у бік Макіївки.
Автобус врізався у тролейбус / ДАІ Донецької області
Про це повідомляє видання 06257.in.ua.
Автобус рухався на футбольний матч з Харцизька в Донецьк. В автобусі перебувало 40 пасажирів, з них - 20 дітей.
Читайте такожУ Донецькій області молдовський мікроавтобус потрапив у ДТП, є загибліЧитайте такожЗа даними видання, загинуло 5 пасажирів тролейбуса з 8 (дві жінки: 1959, 1969 і троє чоловіків: 1938, 1959 і 1968 р.н.).
Загальна кількість постраждалих становить 26 осіб, серед постраждалих пасажирів автобуса п'ятеро дітей. Водії обох транспортних засобів отримали травми різного ступеню тяжкості.
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