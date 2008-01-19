Черновецький наполягає, що одержав у пах першим

Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ заявляє, що міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО розповів неправду. За словами мера, міністр першим вдарив його в пах та в обличчя.

Про це Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ заявив сьогодні в ток-шоу «Свобода слова із Савіком Шустером» на телеканалі «Інтер», коментуючи сьогоднішній інцидент з Ю.ЛУЦЕНКОМ.

За словами Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО, сьогодні на засіданні Ради національної безпеки та оборони він «виступив з ініціативою з приводу того, щоб земельні ділянки не крали». «Я говорив про те, що депутати у великій кількості впливають на рішення різних питань. Я також сказав, що є тиск на голів адміністрацій і мерів міст - це нечесні силові керівники, які, працюючи з жуліками-інвесторами ніби під міліціонерів, які потребують квартири, вимагають відведення земельних ділянок, які не положено по закону», - розповів мер Києва.

Як розповів Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ, на засіданні РНБО він «сказав, що він (Ю.ЛУЦЕНКО) вимагав у мене земельну ділянку вартістю кілька мільйонів доларів в присутності чотирьох чоловіків. Причому на мою відмову він погрожував посадити мого сина».

Він зазначив, що після цього засідання РНБО продовжувалось і все було спокійно.

"Після засідання РНБО він (Ю.ЛУЦЕНКО) вискочив з натовпу і вдарив мене двічі. В місця, якими чоловіки зазвичай пишаються, і вдарив кулаком в обличчя. І його відразу відтіснили кілька міністрів і глав адміністрацій", - зазначив Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ.

"Я, природно, потягнувся дати йому здачі, але, на жаль, мені така можливість не представилася”, - зазначив мер. “Це ж жах! – наголосив Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ. - Що робити країні, в якій міністр у присутності всіх головних осіб у країні б`є кулаком в обличчя й у пах мера одного з міст? Я не давав йому землю і не дам йому землі".

За словами мера, він зараз почувається нормально, і у нього «усе в порядку».