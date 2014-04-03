У Донецьку студента засудили до 2 років за зміну прапора над міськрадою
20:02, 03 квітня 2014Суспільство
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У Донецьку Ворошиловський районний суд засудив студента третього курсу одного з училищ у Донецькій області, 1995 року народження, який замінив на міськраді український прапор на російський, до 2 років позбавлення волі з випробувальним строком на 1 рік.
Суд призначив випробувальний термін 1 рік / an.od.court.gov.ua
Про це УНІАН повідомили в прес-службі прокуратури Донецька.
Суд сьогодні повністю підтримав позицію державного звинувачення й студента училища було визнано винним в скоєнні злочину, передбаченого статтею 296 КК України (хуліганство).
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Як повідомляв УНІАН, 23 березня в Донецьку проходив несанкціонований проросійський мітинг біля будівлі Донецької міської ради. Під час акції протесту, молода людина зірвала державний прапор із флагштока й пошкодила його. Після цього порушник громадського порядку встановив на його місце прапор Російської Федерації.
Органами міліції порушника було встановлено й затримано.
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