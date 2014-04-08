У Дніпропетровську запровадять “антидепресивну” культурно-спортивну програму для населення
03:41, 08 квітня 2014Суспільство
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Дніпропетровська облдержадміністрація найближчим часом запровадить в області “антидепресивну” культурно-спортивну програму для населення.
У Дніпропетровську запровадять “антидепресивну” культурно-спортивну програму для населення
Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції повідомив в.о. заступника голови ОДА Борис Філатов.
За його словами, щосуботи та неділі в усіх містах Дніпропетровщини на відкритих майданчиках проводитимуться виступи симфонічних оркестрів та різних творчих колективів.
Також паралельно будуть організовані різноманітні спортивні змагання для жителів регіону.
“Представники різних політичних поглядів, у тому числі, мають змагатися у спорті, а не перекрикувати один одного на майданах”, - зазначив Філатов.
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