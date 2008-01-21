Медики очікують піку захворюваності на грип
17:10, 21 січня 2008Суспільство
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Епідеміологічний поріг поки що не подоланий
Заступник головного державного санітарного лікаря Людмила МУХАРСЬКА зазначає, що пік захворюваності на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції в Україні буде спостерігатися через 2-3 тижні.
Як передає кореспондент УНІАН, про це вона повідомила сьогодні на прес-конференції.
«Я думаю, що 2-3 тижні - і ми побачимо пік захворюваності на грип і гострі респіраторні вірусні інфекції», - сказала вона.
За словами Л.МУХАРСЬКОЇ, на сьогодні рівень захворюваності на грип та ГРВІ перебуває у межах сезонних рівнів, притаманних попереднім рокам.
За її словами, епідеміологічний поріг у жодному регіоні поки що не подоланий.
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