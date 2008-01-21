Прес-конференція Черновецького відбудеться, якщо травма не дасть ускладнень

Заплановану на сьогодні прес-конференцію Київського міського голови Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО перенесено на середу.

Як повідомили УНІАН у прес-службі КМДА, за словами заступника голови КМДА Ірени КІЛЬЧИЦЬКОЇ, Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ зараз перебуває на лікарняному.

Як ідеться у повідомленні, у п’ятницю, 18 січня, у приймальню мера Києва було викликано «швидку допомогу». Після огляду Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОМУ було поставлено діагноз «закрита черепно-мозкова травма» та надано медичну допомогу.

Як зазначають лікарі, симптоматика черепно-мозкової травми передбачає прояви ускладнень на 3-5 добу після травмування, йдеться у повідомленні.

«Прес-конференцію Леоніда Черновецького перенесено на середу, проте остаточна її дата та час будуть визначені в залежності від фізичного стану міського голови», - додала І.КІЛЬЧИЦЬКА.