В Холодному яру відкрито пам'ятник Небесної сотні

Як передає кореспондент УНІАН, пам'ятник встановлено біля сільської церкви і оточений барикадами зробленими з мішків з піском. Сам пам'ятник являє собою постамент з каменів на якому встановлений хрест, зроблений з пісковика. На хресті вибиті слова: «Славним синам Українй Небесній сотні. Героям слава!».

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Біля підніжжя хреста на камені вирубаний герб України - тризуб, а також лежать автошини, протигаз, каски і шиті прострелянные кулями.

Виступаючи на відкритті пам'ятника, лідер ВО «Свобода» кандидат в президенти України Олег Тягнибок, а також кандидат у президенти України Василь Куйбіда сказали, що сьогодні влада повинна очистити країну від негідників, як це свого часу зробили холодноярці.

Після відкриття пам'ятника отець Василь з УПЦ КП освятив пам'ятник.