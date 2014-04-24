6 дітей та 5 дорослих отруїлися хімікатами під час оброблення сільхоз угідь на Полтавщині

11 мешканців села Вікторія, що на Полтавщини, отруїлися хімікатами під час оброблення сільхозугідь.

"22 квітня поблизу с. Вікторія Пирятинського району на території ПП ’’Вороненці’’ проводилися роботи по обробленню гербіцидом “Стомп 330” сільськогосподарських угідь, внаслідок чого до Пирятинської центральної районної лікарні госпіталізовано 11 мешканців с. Вікторія, із них 6 дітей. Діагноз - інгаляційне отруєння гербіцидом “Стомп 330”, - повідомляє прес-служба ДСНС. Станом на 7 годину 24 квітня стан постраждалих середнього ступеню важкості.

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