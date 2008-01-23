В Україні вперше з’явився перший повнометражний художній музичний фільм

За підтримки Державної служби кінематографії Київська кіностудія “Інтерфільм” закінчила виробництво першого за роки незалежності України повнометражного художнього кольорового музичного фільму-казки “Прикольна казка”.

Як повідомляє Державна служба кінематографії, режисером стрічки виступив Роман ШИРМАН, генеральний продюсер - Олена ФЕТІСОВА.

Цей фільм є міжнародним проектом, оскільки його виробництво було також підтримане Міністерством культури Естонії та Естонськими кінофондами. Фільм знятий за найсучаснішими технологіями на плівці KODAK 35 мм, звук – DOLBY DIGITAL.

Як зазначає держслужба, на відміну від більшості зарубіжних фільмів, знятих у такому жанрі, у цій кінострічці немає сцен жахів та насильства. Вона сповнена оптимізму та позитивних емоцій, музики і направлена на те, щоб в зрозумілій, цікавій та захоплюючій формі привернути увагу підростаючого покоління до необхідності займати в житті активну позицію та дотримуватися загальнолюдських цінностей та норм.

У фільмі знялися такі відомі актори як Георгій ДЕЛІЄВ, Владислав ТРОЇЦЬКИЙ, Михайло БАРСЬКИЙ, зірка прибалтійського кіно Мерле ПАЛЬМІСТЕ. Музику до фільму написав аранжувальник гурту “Океан Ельзи” Мілош ЄЛІЧ.

Наприкінці лютого 2008 року планується проведення масштабної загальноукраїнської прем’єри фільму.