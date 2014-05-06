Мобілізовані до війська чоловіки втрачають роботу і не знають, коли зможуть повернутися додому

На Чернігівщині зріє бунт серед мобілізованих. Призвані на 45 днів чоловіки скаржаться, що через службу вони втрачають роботу, боргують по кредитах та розлучаються зі своїми дружинами. Тим часом, юристи радять мобілізованим відстоювати свої права, які прописані в рішенні Кабміну, - йдеться в сюжеті ТСН.19:30, передає ТСН.ua.

Учителі, водії, електрики та аграрії 47 днів тому одягнули військову форму, взяли до рук автомати і пішли захищати Батьківщину. Люди обурені, що їм не кажуть, коли вони повернутися додому. Пішли чутки, що мобілізовані військовослужбовці носитимуть форму щонайменше до вересня.

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Люди обурені, що вони не можуть прогодувати свої сімʼї. Людям заплатили за службу значно менші гроші, ніж обіцяли. У Міноборони переконують, що гроші заплатять.

Мобілізовані скаржаться і на те, що постанови Кабміну про гарантії для мобілізованих на практиці не дотримуються, зокрема роботодавці. Людей звільняють із роботи.

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Тим часом, юристи радять насамперед самим мобілізованим не забувати про свої права. Наприклад, про роботодавця, який порушує закон, слід написати до прокуратури.

Підтримати моральний дух мобілізованих вирішила козелецька самооборона. Вони складають списки місцевих високопосадовців призовного віку. Їм пропонуватимуть теж мобілізуватися, бо таких прикладів на Чернігівщині - поки що одиниці.

Нагадаємо, що мобілізованих в армію не відпускають додому і годують черствим хлібом.