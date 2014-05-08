Посольство України в Москві приєдналося до всеукраїнських акцій зі святкування Дня Перемоги

Посольство України в Москві приєдналося до всеукраїнських акцій із святкування Дня Перемоги у Другій світовій війні.

Як передає власний кореспондент УНІАН в РФ, корзину квітів, підібраних у тон державному прапору України, поклали до "Пам'ятника зниклим безвісти солдатам без могил» на Уклінній горі українські прикордонники. Дипломати і співробітники українського дипломатичного представництва поклали червоні гвоздики. Пам'ять загиблих вшанували хвилиною мовчання.

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«Враховуючи той факт, що сучасний етап українсько-російських відносин переживає не кращі часи, і той факт, що в Росії розповсюджуються не зовсім правдиві повідомлення про нібито відміну заходів щодо святкування Дня Перемоги в Україні, хотів би наголосити, що в нашій країні в ці дні пройде маса заходів, присвячених пам'яті загиблих у Другій світовій війні», - сказав УНІАН Тимчасовий повірений у справах України в Російській Федерації Руслан Німчинський.

«Посольство України в РФ традиційно 8 травня прибуло на Уклінну гору, аби покласти квіти і віддати данину пам'яті українцям, росіянам і представникам усіх національностей, які зробили свій вклад у велику Перемогу», - наголосив він.

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Німчинський додав, що дуже важливо, аби ці події ніколи не забувалися не тільки простими людьми, а й політиками, які повинні чітко розуміти, «що війна, кров, братовбивство не повинні повторитися в майбутньому».

«Пам'ятник зниклим безвісти солдатам без могил» подарований Москві народом України до 50-річчя річниці закінчення Великої Вітчизняної війни.

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Як повідомили УНІАН у посольстві, напередодні українські дипломати поклали квіти в Олександрійському саду біля стін Кремля до постаментів українських міст-героїв - Києва, Одеси, Севастополя і Керчі.