Фонд Пінчука зібрав на ланч-конференцію кращих економістів світу

Керівник Фонду свого імені Віктор ПІНЧУК відзначає підвищення інтересу до України на міжнародній економічній арені.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав в інтерв`ю журналістам, підбиваючи підсумки 4-го традиційного українського бізнес-ланчу в Давосі, організованого Фондом Пінчука.

Бізнесмен зазначив, що на перший український бізнес-ланч у 2004 році прийшло близько 30 осіб, а на участь в нинішньому було подано понад 400 заявок, і багатьом доводилося відмовляти. За словами В.ПІНЧУКА, багато бізнесменів говорили йому, що український бізнес-ланч став однією з найпопулярніших подій у Давосі.

В.ПІНЧУК вважає дуже важливим, що світова бізнес-еліта з перших вуст – Президента України Віктора ЮЩЕНКА – змогла почути про ситуацію і перспективи нашої країни.

Відповідаючи на запитання, чи залишилися задоволеними інвестори, що прийшли на зустріч, В.ПІНЧУК сказав: «Здається, так. Принаймні, ті, з якими я розмовляв, – найбільші інвестори – відзначали корисність цієї зустрічі».

В.ПІНЧУК підкреслив, що, окрім позиції Президента, інвесторам було дуже цікаво почути думку провідних економістів світу, таких як колишній президент Світового банку Джеймс ВУЛЬФЕНСОН, президент Європейського банку реконструкції і розвитку Жан ЛЕМ’ЄР, директор Інституту міжнародної економіки Петерсена (Швеція) Фред БЕРГСТЕН й інших.

В.ПІНЧУК зазначив, що Ф.БЕРГСТЕН є найбільш цитованим економістом світу, і в ході форуму він висловив думку, що Україна серйозно не постраждає від світової кризи, навпаки, Україна є хорошим прикладом того, як його уникнути. «Для інвесторів дуже важливо почути думку професійного макроекономіста про те, що можна працювати в Україні», - сказав В.ПІНЧУК.

Він також повідомив, що запросив Ф.БЕРГСТЕНА приїхати в Україну і прочитати лекції з макроекономіки

Як повідомлялося, 25 січня в Давосі інвестиційно-консалтингова компанія EastOne і Фонд Віктора Пінчука провели ланч-конференцію «Україна. Що далі?» («Ukraine. What`s next?»). Основний акцент конференції 2008 року був зроблений на глобальних викликах, що стоять перед Україною як частиною глобального економічного і геополітичного простору.