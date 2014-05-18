На Львівщині через сильні зливи підтоплено понад 1,2 тис будинків

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Зокрема, за оперативними даними робочих груп районних адміністрацій, підтоплення сталося у 94 населених пунктах Буського, Городоцького, Дрогобицького, Жидачівського, Сколівського, Старосамбірського, Самбірського, Сокальського, Миколаївського, Турківського та Перемешлянського районах та у містах Борислав, Дрогобич і Самбір.

Також тимчасово перервано автомобільне сполучення з 17 населеними пунктами та ускладнено проїзд до 11 населених пунктів, порушено газопостачання 30 населених пунктів.Читайте такожНа Львівщині за минулі три доби випало майже 200 відсотків місячної норми опадів – ОДА

Через розмив частини насипу залізничної колії припинено рух потягів на ділянці дороги Самбір – Дрогобич. Поблизу с. Бабино Самбірського району через розмив дамби підтоплено автодорогу Львів –Самбір.

З 15 травня по теперішній час рятувальними підрозділами ДСНС України та комунальними службами області проводяться першочергові, невідкладні роботи з відновлення життєзабезпечення населених пунктів, надання допомоги населенню та відведення води з підтоплених територій, йдеться в повідомленні.

З підтоплених територій було евакуйовано 772 особи, у тому числі 119 дітей, відведено воду від 354 присадибних ділянок, відкачано воду з 123 підвалів житлових будинків, відновлено газопостачання до 21 населених пунктів, укріплено слабкі ділянки дамб.

До робіт з ліквідації наслідків негоди всього залучено 660 осіб, 144 одиниці техніки та 13 човнів.