Мешканцям Полтавської області заборонили ходити в ліс

Як повідомляє прес-служба Полтавської обласної держадміністрації, в лісах області зафіксовано 5-й клас пожежної небезпеки. «Це найвищий клас, і в умовах вітряної та спекотної погоди ймовірність виникнення лісових пожеж зростає у кілька разів. У період високої пожежної небезпеки відвідування і в'їзд у ліси, розведення багать, спалювання минулорічної сухої трави і рослинності суворо заборонено», - сказано в повідомленні.

Патрулювання і спостереження за лісами здійснюють майже 400 працівників лісової охорони, працює постійний зв'язок з лісгоспами, використовуються спеціальні спостережні вежі і відеокамери. Лісовою охороною проведено понад 520 рейдів на порушників правил пожежної безпеки складено 21 протокол.