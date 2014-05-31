У Кіровограді міліціонера, який спричинив смертельну ДТП, взято під варту в залі суду

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури області, Ленінським районним судом Кіровограда обрано міру запобіжного заходу оперуповноваженому сектора карного розшуку, який, керуючи автомобілем, допустив зіткнення з маршрутним таксі, в результаті чого загинуло двоє осіб.

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За клопотанням слідчого прокурора правоохоронцеві обрано міру запобіжного заходу у виді тримання під вартою.

Вказану особу взято під варту в залі суду.

Прокуратура вважає ухвалу суду законною та обґрунтованою.

Як повідомляв УНІАН, 29 травня у Кіровограді внаслідок зіткнення маршрутного таксі «Газель» та легкового автомобіля марки «БМВ – 316» загинуло двоє пасажирів мікроавтобусу та отримали травми водій і пасажир легкового автомобіля.

В автомобілі «БМВ – 316» перебували двоє працівників міліції.

Інформацію про подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 3 статті 286 Кримінального кодексу України «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами». Санкція даної статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років.