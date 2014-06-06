АП спростувала російську дезінформацію про становища дітей в Україні

Як повідомляє прес-служба президента України, про це заявила керівник Управління уповноваженого президента України з прав дитини Людмила Волинець.

«Посадова особа Росії, яка покликана попри все захищати дітей, створює та активно поширює відверто неправдиві повідомлення або спотворені факти про дітей в Україні, що свідчить про те, що в інформаційній війні росіяни взялися цинічно використовувати тему дітей», - сказала Волинець.

Вона підкреслила, що жодна інформація, оприлюднена Астаховим, не має й натяку на об’єктивність або реальну готовність сприяти вирішенню проблем на сході України, а «повідомлення містять або стенання на кшталт «Росія хоче, але не може допомогти», або безпідставне бахвальство російською практикою захисту прав дітей, або відверту брехню».

Так, повідомила Волинець, поширена останніми днями інформація про тисячі біженців з України, які нібито масово втікають в Росію, у зв’язку з чим розгорнуті оперативні штаби з прийому дітей, а в прикордонних територіях введений надзвичайний режим, була спростована не тільки українськими, а й російськими посадовими особами.

На її переконання, псевдотурбота російських чиновників про українських дітей є абсолютно цинічною.

Читайте такожТерористи блокують евакуацію дітей з Луганська - Укрзалізниця

«Підтвердженням цьому є розрекламований відпочинок дітей зі Слов’янська у МДЦ «Артек», де на сьогодні немає жодної дитини з України, маніпуляції з вимогами батьків про лікування їх дітей тільки в Росії, підміна родинних зв'язків між сім'ями, які живуть по різні сторони кордону, на політично виправдану брехню про дітей-біженців», - констатувала Волинець.

Також, за її словами, не відповідає дійсності твердження про відсутність фінансування інтернатних закладів та невиплату державою соціальної допомоги сім’ям, які виховують дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

В той же час, зауважила Волинець, уповноважений з прав дитини при президентові РФ свідомо не помічає реальних порушень прав дитини, «коли з Криму окупаційна влада видворяє на материкову Україну 15-річних сиріт через їх незгоду прийняти громадянство Росії, коли майже 200 прийомних сімей і дитячих будинків сімейного типу отримали попередження про те, що в разі неприйняття батьками-вихователями та прийомними батьками громадянства Росії, діти-сироти, яких вони виховують, будуть вилучені з цих сімей».

Посадовець АПУ висловила стурбованість тим, що Росія, окупувавши більш досконалий досвід реалізації прав дитини на сімейне виховання, знищує його шляхом брутального порушення прав людини і дитини.

Крім цього, зазначила Волинець, в Адміністрації президента України переконані, що російські захисники дітей мають рішуче засудити заклики Путіна до використання у бойових операціях жінок та дітей як «живого щита».

Ця нелюдська тактика, яка зараз активно застосовується на Донбасі, є грубим порушенням Женевської конвенції 1949 року про захист цивільного населення під час війни, повідомила вона.

Волинець підкреслила, що Україна здатна допомогти усім дітям-жертвам та учасникам збройного конфлікту в Донецькій та Луганській областях і для цього робиться все можливе.

«Задіяні усі обласні адміністрації, діти та сім’ї виїжджають з зони конфлікту за допомоги місцевих адміністрацій, благодійників, активістів, журналістів. Громадяни, організації, державні заклади з усіх куточків України приймають дітей, їх сім’ї з Криму та Донбасу», - поінформувала Волинець.

Лише вчора, за її словами, з Луганської області спеціальним потягом вивезено 497 дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування до Одеси, а Київська область протягом останніх двох тижнів щодня зустрічає групи дітей з Донбаського регіону.

«Адміністрація президента України засуджує використання уповноваженим з прав дитини при президентові РФ правозахисного мандату для поширення завідомо спотвореної інформації про становище дітей в Україні, маніпулювання проблемами дітей в угоду власним політичним амбіціям та закликає до виконання Росією вимог міжнародних документів в сфері захисту прав дітей, перш за все, Конвенції ООН про права дитини», - резюмувала керівник офісу уповноваженого президента України з прав дитини.