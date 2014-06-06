У Росії будуть допитувати біженців з України у справі проти української армії

Як повідомили УНІАН в управлінні СКР по Брянській області, «в СКР створено спеціалізоване управління з розслідування злочинів міжнародного характеру проти мирних громадян, скоєних на території України. До роботи спецуправління залучені всі слідчі підрозділи СКР, на територію яких прибувають біженці з України. Брянським слідчим доручено допитати біженців, які перебувають в даний час на території області. За наявності підстав вони будуть визнані потерпілими по кримінальній справі», - йдеться в повідомленні.

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Громадянам України пропонують звертатися в слідчі органи СКР за місцем їх знаходження на території Брянської області.

У свою чергу Державна прикордонна служба України спростувалазаяви Росії про потік біженців з України.

Як повідомляв УНІАН, 30 травня СКР порушив кримінальну справу стосовно українських військових за фактом «застосування заборонених засобів і методів ведення війни».