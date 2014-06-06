У Росії будуть допитувати біженців з України у справі проти української армії
Слідчий комітет Росії (СКР) буде допитувати можливих українських біженців у рамках розслідування злочинів міжнародного характеру проти мирних громадян в Україні.
Як повідомили УНІАН в управлінні СКР по Брянській області, «в СКР створено спеціалізоване управління з розслідування злочинів міжнародного характеру проти мирних громадян, скоєних на території України. До роботи спецуправління залучені всі слідчі підрозділи СКР, на територію яких прибувають біженці з України. Брянським слідчим доручено допитати біженців, які перебувають в даний час на території області. За наявності підстав вони будуть визнані потерпілими по кримінальній справі», - йдеться в повідомленні.
Читайте такожРосія взяла на себе функції всесвітньої поліції
Громадянам України пропонують звертатися в слідчі органи СКР за місцем їх знаходження на території Брянської області.
У свою чергу Державна прикордонна служба України спростувалазаяви Росії про потік біженців з України.
Як повідомляв УНІАН, 30 травня СКР порушив кримінальну справу стосовно українських військових за фактом «застосування заборонених засобів і методів ведення війни».