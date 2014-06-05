Держприкордонслужба спростовує інформацію про українських біженців у РФ: їх бачать тільки в Росії

Державна прикордонна служба України повідомляє, що на державному кордоні з Росією жоден громадянин України не висловив бажання отримати статус біженця в Росії.

Як повідомили УНІАН у Відділі з питань взаємодії із ЗМІ Адміністрації Державної прикордонної служби України, російські засоби масової інформації поширюють повідомлення про тисячі біженців з південно-східної України, яких прийняла Ростовська область за минулу добу і кількість яких росте з кожним днем. Вони посилаються на інформацію, розповсюджену уповноваженим із прав дітей при президентові Російської Федерації Павлом Астаховим.

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ДПСУ зазначає, що за минулу добу кордон з Росією на виїзд з України перетнуло 11417 громадян України. Для прикладу, 2 червня ця цифра сягала 11151 громадян України, а напередодні вихідних - 30 травня – 15380 українців. Майже така ж сама кількість громадян України щодня перетинає українсько-російський кордон на в'їзд в Україну.

Крім того, прикордонники нагадують, що декілька днів тому Астахов також розповсюдив інформацію про начебто затримання українськими прикордонниками автобуса з дітьми на кордоні з Росією та що діти були вимушені залишати Україну пішки. Проте тоді співробітники Держприкордонслужби не затримували на кордоні жодного транспортного засобу, який би перевозив дітей, в тому числі й дітей-біженців, до Росії, йдеться в повідомленні.

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Як повідомляв УНІАН, 4 червня уповноважений з прав дитини РФ Павло Астахов повідомив, що наметові табори у Ростовській області прийняли 210 біженців з України.

"Сьогодні ще очікуємо, що сюди приїдуть 120 осіб. Табір буде майже повний", - сказав Астахов, уточнивши, що всього табір розраховано приблизно на 450 осіб.

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При цьому, за його словами, є й інші табори, які готові приймати біженців. "Паралельно зараз вже розгорнуто наметові табори МНС на 150 місць", - сказав Астахов.

Водночас, як повідомляв сьогодні УНІАН, перший віце-прем'єр-міністр України Віталій Ярема розповів, що для біженців з "критичних" регіонів України підготовлено понад 30 тис. місць для тимчасового розміщення. Він зазначив, що тільки за останній тиждень близько 15 тис. біженців залишили територію Донецької області.