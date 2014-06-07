Інавгураційний гардероб першої леді Марини Порошенко розроблений відомими українськими дизайнерками

Про це повідомляє прес-служба Порошенка.

Як зазначається в повідомленні, гардероб Марини Порошенко в день інавгурації президента України Петра Порошенка складається з двох ансамблів: денного та вечірнього. В денному Марина Порошенко була присутня в Верховній Раді України та на урочистому молебні в Софійському соборі. У вечірньому ансамблі вона разом із чоловіком прийматиме гостей на офіційному прийомі в Мистецькому арсеналі.

«Гардероб Марини Порошенко до дня інавгурації створений українськими дизайнерами і покликаний мовою костюму висловити її громадянську позицію як жінки та як дружини президента України. В одязі, створеному для урочистого дня інавгурації, гармонійно поєднуються давні українські традиції, символіка новонародженої української нації та наслідування елегантності», - йдеться в повідомленні.

Денний ансамбль складається із шовкової сукні прямого силуету та літнього пальта кольору лаванди. Автор ансамблю – відомий український дизайнер Вікторія Гресь, творчий стиль якої відзначає вишуканість і надзвичайно тактовне й дбайливе переосмислення історії європейського костюму та українських народних традицій.

За словами Гресь, «декор ансамбля треба було добирати особливо ретельно – адже він має бути водночас стриманим, майже непомітним і елегантним. Я вирішила зупинитися на смугах гаптування на рукавах пальта та подолі сукні – того ж самого лавандового кольору, що й тканина. Певною мірою такий прийом наслідує традиції славнозвісних решетилівських майстрів, чия творчість добре знана в усьому світі завдяки унікальній техніці вишивання тон в тон».

Вечірня сукня з найтоншої блакитної вовни та бавовни тендітно-жовтого кольору виконана в майстерні знаного українського дизайнера Лілії Пустовіт, в творчості якої впродовж багато років національні українські мотиви поєднуються з сучасною космополітичною урбаністикою.Читайте такожВідбулася інавгурація п'ятого президента України: курс на ЄС і мирний план для Донбасу

Співавтором вечірньої сукні стала сама Марина Порошенко. Ось як вона змальовує роботу над цим образом: «Коли я замислилася над питанням інавгураційної сукні, мені дуже хотілося не зупинятися лише на формі, а привнести в образ вагомий смисл. Ми вже почали роботу і в один момент я просто побачила цю сукню перед очима: довга з подвійною спідницею у жовто-блакитних кольорах, які відтепер знають у всьому світі і які є символом свободи, волі та єднання великого народу».

Як зазначила Пустовіт, «ідея зробити сукню в кольорах національного прапору належить дійсно Марині Порошенко. Коли вона запропонувала це, я одразу пригадала людей, які загорталися в прапор на Майдані й носили його одночасно як одяг і як містичний захист – ця ідея здалася мені цілком природньою. Щодо фасону спідниці сукні – то це така сучасна, стилізована плахта: нижня «сорочка» та верхня «обгортка»».

Доповнює вечірній ансамбль традиційне для жіночого українського святкового вбрання намисто з жовтого перламутру, яке зазвичай українки називали «баламути». Автор намиста – львівська майстриня Роксоляна Шимчук.