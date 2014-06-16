Петрів піст потрібно присвятити тому, щоб ненависть і злість пішли з нашого життя - митрополит

Про це він сказав в інтерв'ю "УНІАН-Релігії".

"Піст встановлений Церквою для того, щоб підготувати душу людини до зустрічі великих свят. Піст змінює внутрішній світ, очищає людину. У дні посту ми приймаємо легшу їжу, намагаємося частіше бувати на богослужіннях, на сповіді, причащаємося Святих Христових Таїн", - зазначив митрополит.

Говорячи про ситуацію, яка склалася в ці дні в державі і суспільстві, представник УПЦ МП впевнений, що "злість і агресія - не ті сили душі, які можуть привести наше суспільство до процвітання". При цьому він звернув увагу на те, що "сьогодні проблема в кожному з нас".

“За своїм серцем потрібно завжди дуже уважно спостерігати. Тому що саме з серця виходять злі помисли. Якщо ми не очистимо душу від злих і гнівних думок через покаяння, то вони і згодом будуть виникати. Віруючій людині допомагає уникнути гніву молитва", - говорить Антоній.

Він підкреслив, що для суспільства сьогодні необхідний дух примирення.

"Перш за все, дух примирення - як ідеал любові - дається через здатність прощення. Нам потрібно навчитися пробачати людей. Пробачати їхні недоліки і нерозуміння. З цього може початися наше внутрішнє відродження і відродження життя нашого суспільства», - вважає церковний ієрарх.

Читайте такожМитрополит Донецький і Маріупольський Іларіон: Не буде Божого благословення на тих, хто порушує заповідь "Не убий!""Ми намагаємося змусити ближнього прийняти наше бачення цього світу. Потрібно постаратися хоч якусь частку ненависті відокремити від себе. Злість і агресія - це глухий кут для кожної конкретної людини. Я думаю, що ми повинні провести цей піст в особливій глибокій молитві за наших співвітчизників, з якими у нас не збігаються думки", - вважає керуючий справами УПЦ МП.

На думку митрополита Антонія, для того, щоб гідно провести піст, деяким людям, можливо, варто обмежити себе від інформації, "яка сьогодні не завжди об'єктивно подається і не виховує в нас любов і добрі якості". У дні посту він радить частіше бувати у храмі.

"Дуже важливо приходити в дні посту в храм. Церква молиться про те, щоб Господь послав мир народові і нашій Батьківщині. Дуже важливо, щоб люди відчували, що ми всі разом, що наші переживання не самотні. Ми всі різні, але всі ми хворі духовно - в тій чи іншій мірі. У церкві ми об'єднуємося в особливу силу, коли Бог дає благодать кожному окремо і всім разом. Саме в Церкві відчувається наше внутрішнє єдність", - зазначає митрополит.

Довідка. Петрів піст завжди розпочинається в понеділок через тиждень після Дня Святої Трійці, і триває до 12 липня - дня святих апостолів Петра і Павла. Цього року Петрів піст триватиме майже чотири тижні.

Петрів піст у народі називають «Петрівка», він заснований Православною церквою в пам'ять про працях святих першоверховних апостолів Петра і Павла.

Церква закликає до цього посту, наводячи приклад апостолів, які, прийнявши Святого Духа в день П'ятдесятниці, в пості й молитві, «у працях і у виснаженні, часто в недосипанні, у голоді й спразі» готувалися до всесвітньої проповіді Євангелія.

Під час Петрового посту статут Церкви наказує не вживати молочну і м'ясну їжу, а по середах і п'ятницях утримуватися від риби.