Порошенко попрощався з митрополитом Володимиром у Києво-Печерській Лаврі
Президент України Петро Порошенко попрощався з предстоятелем Української православної церкви Московського патріархату, митрополитом Київським і всієї України Володимиром, який помер сьогодні вранці.
Як передає кореспондент УНІАН, Порошенко попрощався з митрополитом у його палатах у Києво-Печерській Лаврі.
Як повідомляв УНІАН,сьогодні вранці у Києві на 79-му році життя помер предстоятель УПЦ МП Володимир (Сабодан). Він проходив лікування в одній з київських клінік.Читайте такожПорошенко і Яценюк висловили співчуття у зв'язку зі смертю митрополита Володимира
Також у Володимира було онкологічне захворювання і хвороба Паркінсона. Крім того, він переніс операції на серці і стегні.
Стан здоров'я ієрарха значно погіршився в січні. За словами його секретаря Олександра Драбинка, митрополит не мав належного лікування.
Тіло митрополита буде перенесене до Успенського собору Києво-Печерської Лаври, де духовенство і віряни мають можливість попрощатися з предстоятелем.