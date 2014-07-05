Порошенко попрощався з митрополитом Володимиром у Києво-Печерській Лаврі

Як передає кореспондент УНІАН, Порошенко попрощався з митрополитом у його палатах у Києво-Печерській Лаврі.

Як повідомляв УНІАН,сьогодні вранці у Києві на 79-му році життя помер предстоятель УПЦ МП Володимир (Сабодан). Він проходив лікування в одній з київських клінік.Читайте такожПорошенко і Яценюк висловили співчуття у зв'язку зі смертю митрополита Володимира

Також у Володимира було онкологічне захворювання і хвороба Паркінсона. Крім того, він переніс операції на серці і стегні.

Стан здоров'я ієрарха значно погіршився в січні. За словами його секретаря Олександра Драбинка, митрополит не мав належного лікування.

Тіло митрополита буде перенесене до Успенського собору Києво-Печерської Лаври, де духовенство і віряни мають можливість попрощатися з предстоятелем.