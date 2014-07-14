За фактом зіпсування пам’ятника Незалежності України в Харкові відкрито кримінальне провадження

Про це повідомили УНІАН у відділі зв’язків із громадськістю головного управління МВС України в Харківській області.

Інформація про даний факт внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань, слідчими відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 296 ККУ (хуліганство), санкція статті передбачає позбавленні волі на строк до 5 років.

Наразі правоохоронцями проводяться відповідні заходи щодо встановлення осіб, причетних до даної події.

Як повідомляв УНІАН, у Харкові в ніч на 14 липня невідомі облили фарбою постамент пам'ятника Незалежності України на площі Конституції. Інформація про даний факт надійшла вранці до чергової частини Дзержинського райвідділу міліції від працівників комунального підприємства.

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На місце події одразу вирушила слідчо-оперативна група, працівники якої здійснили необхідні заходи щодо встановлення свідків пригоди та збору речових доказів.