Через бої декілька міст Донецької області залишилися без води - ОДА

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Донецької обласної держадміністрації з посиланням на інформацію керівництва КП «Красноармійськводоканал».

Згідно з повідомленням, даний об`єкт законсервували, співробітників вивезли.

Внаслідок цього повністю припинилася подача води в м. Красноармійськ, м. Родинське, сел. Шевченко, Красноармійський район, м.Димитров, м.Добропілля та Добропільський район.

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Керівництво Красноармійського управління КП «Компанія «Вода Донбасу» пояснило, що таке рішення було прийнято через активні бойові дії, так як за їхніми словами на території Карлівки знаходяться бойові позиції угруповань так званої самопроголошеної ДНР.