У Харкові вчетверте за місяць закрили станцію метро через повідомлення про теракт
16:42, 19 липня 2014Суспільство
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У Харкові вчетверте за місяць тимчасово закрили станцію метро «Завод імені Малишева» через повідомлення про можливий теракт.
У Харкові вчетверте за місяць "мінують" метро / metro.kharkov.ua
Як повідомили УНІАН у прес-службі Харківської міськради з посиланням на КП «Харківський метрополітен», сьогодні, 19 липня, близько 12:00 невідомий у телефонному дзвінку сповістив про те, що на станції станеться теракт.
Зі станції евакуйовані всі пасажири, а поїзди їдуть без зупинок. На місці працює слідчо-оперативна група, вибухотехніки і співробітники прокуратури.
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Як повідомляв УНІАН, 4, 10 та 17 липня невідомий повідомляв про замінування станції метро «Завод імені Малишева». Інформація про закладення вибухівки не підтверджувалася.
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