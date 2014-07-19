У Харкові вчетверте за місяць закрили станцію метро через повідомлення про теракт

Як повідомили УНІАН у прес-службі Харківської міськради з посиланням на КП «Харківський метрополітен», сьогодні, 19 липня, близько 12:00 невідомий у телефонному дзвінку сповістив про те, що на станції станеться теракт.

Зі станції евакуйовані всі пасажири, а поїзди їдуть без зупинок. На місці працює слідчо-оперативна група, вибухотехніки і співробітники прокуратури.

Читайте також«5 канал» знову «замінували»

Як повідомляв УНІАН, 4, 10 та 17 липня невідомий повідомляв про замінування станції метро «Завод імені Малишева». Інформація про закладення вибухівки не підтверджувалася.