У Луганську електротранспорт найближчим часом їздити не буде
13:06, 21 липня 2014Суспільство
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У Луганську трамваї та тролейбуси у зв'язку з серйозним пошкодженням контактної мережі та шляхів не вийдуть на свої маршрути в найближчому майбутньому.
фото @LUGANSK_TODAY
Про це УНІАН повідомили в прес-службі Луганської міської ради. "В результаті артилерійського обстрілу обласного центру були серйозно пошкоджені контактні тролейбусні і трамвайні мережі, а також трамвайні колії", - йдеться в повідомленні.
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У міськраді зазначили, що у зв'язку з тим, що збройні зіткнення в Луганську тривають, фахівці не можуть виїхати на місце події, щоб оцінити масштаби руйнувань і провести відновлювальні роботи. "Тому найближчим часом міський електротранспорт не буде виїжджати на свої маршрути", - підсумували в міськраді.
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