У Луганську електротранспорт найближчим часом їздити не буде

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Луганської міської ради. "В результаті артилерійського обстрілу обласного центру були серйозно пошкоджені контактні тролейбусні і трамвайні мережі, а також трамвайні колії", - йдеться в повідомленні.

Читайте такожСили АТО в Луганську нарощують перевагу

У міськраді зазначили, що у зв'язку з тим, що збройні зіткнення в Луганську тривають, фахівці не можуть виїхати на місце події, щоб оцінити масштаби руйнувань і провести відновлювальні роботи. "Тому найближчим часом міський електротранспорт не буде виїжджати на свої маршрути", - підсумували в міськраді.