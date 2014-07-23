На «УНІАН-Релігії» розпочинається проект «Православні свята»

Щодня в розділі сайту «Свята» http://religions.unian.net/holidays/ розміщуватимуться матеріали про святих, пам'ять яких вшановує Православна Церква, а також інформація про церковні свята поточного дня.

Керуючий справами Української Православної Церкви, ректор Київської духовної академії і семінарії митрополит Бориспільський, Броварський Антоній (Паканич) зазначив, що підготовкою матеріалів займуться студенти Київської духовної академії і семінарії.

«Спільний проект «УНІАН-Релігії» покликаний відродити хоча б частину благочестивої традиції відзначати іменини. Сподіваємося, це дозволить багатьом дізнатися основи церковного шанування святих та їх житіє. Звичайно, неможливо повторити долю, життєвий шлях іншої людини, тим більш святого, але прагнути до досконалості, стати краще, чистіше - це наше завдання», - підкреслив митрополит Антоній.

«До атеїстичних гонінь на Церкву, в народі міцно трималася традиція святкування іменин: люди добре знали, коли у когось День Ангела, знали житіє святих, чиє ім'я носили. До революції публікувалося багато буклетів про житіє святих, видавалися вітальні іменинні листівки», - розповів ректор КДАіС.

Керівник "УНІАН-Релігії" Анна Горпинченко зазначає, що церковні свята - тема, що викликає постійний інтерес аудиторії.

“УНІАН надасть семінаристам майданчик для публікацій. У свою чергу, читачі і передплатники "УНІАН-Релігії" кожен день будуть дізнаватися про те, кого вітати з іменинами - хто святкує день ангела в той чи інший день", - зазначила Анна Горпинченко.

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