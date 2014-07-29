Терористи взяли в полон активіста, який віз гуманітарну допомогу в зону АТО

Мешканець Житомирської області Володимир Грибан, який повіз в зону АТО гуманітарну допомогу, потрапив у полон.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили рідні полоненого. Інформацію також підтвердили в обласній організації ВО «Свобода», активістом якої є Грибан.

Згідно з повідомленням, 28 липня з рідними активіста зв'язалися терористи, які підтвердили, що Грибан у полоні. Вони також пообіцяли його відпустити в обмін на звільнення одного з терористів.

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Вдалося з'ясувати, що Володимир перебуває в полоні в Донецьку.

Рідні Грибана також розповіли, що 16 липня він власним автомобілем вирушив із Житомира до Слов'янська, аби доставили гуманітарну допомогу зібрану активістами обласної організації ВО «Свобода» військовим, які беруть участь в антитерористичній операції. З 18 липня і до цього часу Володимир не виходив на зв'язок з рідними.

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Родичі звернулися з відповідною заявою до правоохоронців. Грибана шукають. Його рідні також направили звернення керівництву країни, Міноборони та іншим представникам влади з проханням допомогти визволити Грибана.